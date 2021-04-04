شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 عامل يستفيدون من حملة التطعيم في منطقتي مويلح والمجاز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

في إطار الحملات المتواصلة التي يقوم بها فريق لجنة التفتيش العمالي بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، والمتمثل بإدارة المهام الخاصة بالتعاون والتنسيق المشترك بين الجهات المختصة لتعزيز الإجراءات الوقائية لاحتواء العدوى، والحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19».

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، حملة تطعيم ضد فيروس كورونا، استمرت من الاثنين وحتى الجمعة الماضيين، حيث تركزت بمنطقتي مويلح والمجاز، بهدف توفير جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا للفئات العمالية ذات الطابع المباشر في التعامل مع أفراد الجمهور، بمقر أعمالهم، لتمكينهم من القيام بواجباتهم المهنية في ظروف صحية آمنة دون الحاجة إلى ترك أماكن عملهم لتلقي اللقاح في المراكز المخصصة لهذا الغرض.

وأفاد العقيد ركن عمر الغزال نائب مدير إدارة المهام الخاصة بشرطة الشارقة، رئيس لجنة التفتيش العمالي، أن الحملة استفاد منها أكثر من 2000 شخص شملت شريحة العمال وأصحاب الحرف وعمال المطاعم والمخابز والتي تستلزم طبيعة عملهم التعامل المباشر مع أفراد الجمهور.

وأكد رئيس لجنة التفتيش العمالي، أن القيادة العامة لشرطة الشارقة لم تدخر جهدًا في سبيل تعزيز صحة ووقاية أفراد المجتمع بمختلف شرائحه، إلى جانب توفيرها لكافة إجراءات الصحة والسلامة للفئات العمالية المستهدفة بمختلف مواقعهم، لافتاً إلى أن كل تلك الجهود والخدمات المقدمة لشريحة العمال تأتي عرفاناً من شرطة الشارقة بالدور الكبير الذي تقوم به تلك الفئة وتقدمه هذه الشريحة لخدمة المجتمع.