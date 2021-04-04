شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إسماعيل نائب التنسيقية: مصر دائما ملتقى الحضارات والموكب الملكى أبهر العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن العالم شهد أمس استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي ملوك وملكات مصر الفرعونية فى احتفال أسطورى، مضيفا أن المحروسة تزينت بالأضواء والفنون امتزجت فيها عظمة الحاضر وعراقة الماضى ليرسم طريق المستقبل للجمهورية الثانية.

وأضاف محمد إسماعيل، أن حفل نقل المومياوات الملكية أكد أن مصر ستظل دائما ملتقى الحضارات.

يذكر أن احتفالية الموكب الملكى، لنقل 22 مومياء لملوك مصر القديمة أبهرت العالم أجمع، والتى نفذت بمستوى يليق مع الحضارة المصرية القديمة، وشهد حفل نقل المومياوات اهتماما عالميا بالموكب الفرعوني، وتم خلال الحدث عزف مقطوعة موسيقية مستمدة من النصوص الهيروغليفية، وهى مقتطفات من افتتاحية ترنيمة مهابة إيزيس.