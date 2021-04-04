رئيس "القابضة للمياه" يتابع استعدادات استقبال موسم الصيف وشهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه تم رفع درجات الاستعداد والطوارئ بكافة الشركات التابعة للشركة القابضة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم وفصل الصيف مع الأخذ في الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات الاستهلاك، ومراجعة المناطق الساخنة والحلول المؤقتة والعاجلة.

وأوضح رسلان، التزام الشركات التابعة بخطط الإحلال والتجديد لخطة العام المالي الحالي، ما ساهم في رفع وتحسين كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، في إطار توجيهات وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، عبر تقنية الفيديوكونفرانس مع رؤساء شركات المياه على مستوى الجمهورية لمناقشة أهم الموضوعات والقضايا التي تتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ومناقشة إجراءات تنشيط نسب التحصيل، وتفعيل قنوات الدفع الإلكتروني، والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، ومراجعة الحزم التمويلية لمشروعات الإحلال والتجديد.

وتابع رسلان تطورات الموقف التنفيذي، لمشروعات مياه الشرب التي تنفذها الشركات التابعة للشركة القابضة بمحافظات "دمياط – الغربية- القليوبية – الأقصر - بني سويف - الفيوم - كفرالشيخ – المنيا - أسيوط – أسوان"، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير قرى الريف المصري مع ضرورة متابعة رؤساء الشركات التابعة اليومية لمشروعات المبادرة، والتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية، وأن تكون هذه المشروعات على رأس أولويات الشركات خلال الفترة المقبلة.

وأكد أهمية التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع لا سيما بالجهات الحكومية، مع زيادة معدلات التركيب وفقًا لبرنامج زمني محدد، وتحديد الأولوية لاستبدال العدادات المعطلة، مع ضرورة المتابعة المستمرة للعدادات بعد تركيبها ومراجعة وتحليل الاستهلاكات والقراءات وتقديم الدعم الفني المستمر، مشيرًا إلى أنه تم تركيب نحو 508 ألاف عداد مسبق الدفع خلال الفترة الماضية، وزيادة نقاط الشحن للكروت مسبقة الدفع، ونقل التجارب الناجحة بين الشركات.

وأشار رئيس الشركة القابضة، إلى أهمية بناء الكوادر بالشركات التابعة، وتأهيلها فنيًا وإداريًا وماليًا، ورفع كفاءة العاملين في مختلف القطاعات، والتوسع فى تطبيق منظومة الهاند هيلد، وطباعة الفواتير.

وشدد رئيس الشركة، على المتابعة المستمرة لحالة محطات مياه الشرب والصرف الصحى، ومراجعة نتائج العينات وتسجيل مؤشرات التشغيل والصيانة، والالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل، والاهتمام بمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن125، والعمل على حلها فورًا.