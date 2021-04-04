فيديو.. 1200 مواطن حصلوا على لقاح كورونا في المركز الحضري بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

واصل المواطنون بمحافظة أسيوط، توافدهم اليوم الأحد، على مراكز التطعيم لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

الدكتورة هالة حسني، مديرة المركز الصحي الحضري بالوليدية ومديرة مركز تطعيم المواطنين باللقاح كورونا، أكدت على تطعيم نحو 1200 مواطنًا منذ انطلاق فعاليات التطعيم في شهر مارس الماضي وحتى الآن؛ مشيرة إلى استقبال المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مما قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة بلقاح كورونا، يوميًا بدء من الساعة 3 عصرًا وحتى التاسعة مساءًا.

وأضافت الدكتورة هالة حسني، أنه جرى عمل مسارات لدخول المواطنين المتوافدين على مركز تلقي لقاح كورونا، منعًا للتزاحم مع وضع علامات استرشادية للمواطنين بداية من دخول المركز الحضري بالوليدية حتى وصول مقر مركز التطعيم؛ فضلًا عن عمل منطقة إرشادية لتوعية الفئات المستهدفة بالتطعيم كأولوية، ومنطقة إدارية لمراجعة البيانات وتسجيلها على المنظومة الخاصة بالتسجيل للقاحات، وغرفة موافقة مستنيرة يجري فيها إطلاع الأشخاص على الشروط، وغرفة للتطعيم، ومكان مخصص لحفظ اللقاح، وعيادات لمتابعة المواطنين الذين جرى تطعيمهم.

وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إنه يجرى تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بـ 4 مستشفيات بمراكز المحافظة، وهي المركز الصحي الحضري بالوليدية بحي شرق ومستشفى الإيمان العام بالأربعين بحي غرب ووحدة صحة الأسرة ببني زيد بوق بمركز القوصية "طريق أسيوط – ديروط الزراعي " ووحدة صحة الأسرة بنزلة باقور بمركز أبوتيج " طريق أسيوط – سوهاج الزراعي".