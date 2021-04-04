الامتحانات والحضور وأيام الغياب.. أبرز قرارات "التعليم" الجديدة لاستكمال الترم الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة قرارات اليوم الأحد، بشأن استكمال الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، خلال شهر رمضان المبارك.

كما أعلنت الوزارة، آلية التقييم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، خلال الترم الثاني.

وجاءت القرارات كالتالي:

- لأولى وثانية ثانوي.. التعليم تعلن عدد الأسئلة في كل مادة بالامتحان "المجمع"

- توجيهات عاجلة من "التعليم" بشأن المدارس الخاصة والدولية

- الحضور اختياري بشرط.. تعليمات جديدة من "التعليم" بشأن جداول الطلاب في رمضان (خطاب رسمي)

- بعد قرار اليوم.. ماذا تغير في امتحانات الترم الثاني لأولى وثانية ثانوي؟

- 3 مواد منفصلة يوميا.. امتحان تكميلي لطلاب أولى وثانية ثانوي "المتخلفين" عن اختبارات الترم الأول

- الإجابة في نفس الورقة.. "التعليم" تتراجع عن امتحانات "البابل شيت" لأولى وثانية ثانوي

- "التعليم" تعلن طرق وضوابط التقييم لطلاب أولى وثانية ثانوي "2021 - 2020"