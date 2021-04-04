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خادم الحرمين وولي العهد يتصلان بملك الأردن

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أجرى جرى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالًا هاتفيًا اليوم، بالملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وأكد الملك سلمان للملك عبدالله الثاني خلال الاتصال وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندة المملكة لكل الإجراءات التي يقوم بها جلالته لحفظ أمن الأردن والحفاظ على استقراره، متمنيًا للأردن بقيادة أخيه جلالة الملك الخير والأمن والاستقرار.

من جهته أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على دعمه ومساندته وعلى موقف المملكة العربية في الوقوف إلى جانب شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية في جميع الظروف والأزمات.

من جهته، أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير ، اتصالًا هاتفيًا، بجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين. وأكد ولي العهد خلال الاتصال تضامن المملكة الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها لكل الإجراءات التي يقوم بها جلالته لحفظ أمن الأردن والحفاظ على استقراره، متمنيًا للأردن بقيادة أخيه جلالة الملك الخير والأمن والاستقرار.

من جهته أعرب الملك عبدالله الثاني عن بالغ شكره وتقديره لولي العهد على دعمه الدائم للأردن وحرصه على أمنه واستقراره.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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