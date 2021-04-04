تأييد واسع لقرارات حفظ أمن الأردن واستقراره

في ظل الإجراءات التي قام بها الجيش الأردني لوقف الأعمال التي تستهدف «الأمن والاستقرار»، أكدت العديد من الدول العربية والغربية وقوفها إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية ومساندتها لكافة ما يتخذه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار في الأردن.

حيث يُنظر إلى الأردن على أنه أحد أكثر الدول استقرارا في الشرق الأوسط.

السعودية

أشار الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى أن دعم ومساندة المملكة لشقيقتها دائم وثابت في كافة الأزمنة والظروف وفي مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية.

الولايات المتحدة

أعلنت الولايات المتحدة، دعمها الكامل، مؤكدة أن الأردن شريك رئيسي للولايات المتحدة الأمريكية. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن بلاده تتابع التقارير الواردة من الأردن عن كثب.

البرلمان العربي

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، وقوف البرلمان التام مشددا في بيان له على أن أمن المملكة الأردنية الهاشمية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

جامعة الدول العربية

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن التضامن التام مع الإجراءات التي اتخذتها القيادة الأردنية، مؤكدا ثقته في حكمة القيادة وحرصها على تأمين استقرار البلاد بالتوازي مع احترام الدستور والقانون.

مجلس التعاون

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، وقوف مجلس التعاون ودعمه لكل ما يتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار في الأردن الشقيق.

البحرين

أكد ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة تضامن البحرين الكامل مع الأردن وتأييده لكل القرارات والإجراءات.

المملكة المتحدة

قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي: «تتابع المملكة المتحدة عن كثب الأحداث في المملكة الأردنية الهاشمية».

ليبيا

أعلن بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، رفض ليبيا وإدانتها بشدة لأية محاولة للمساس بأمن واستقرار الأردن وشعبه.

المغرب

أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، دعمه الكامل لكل القرارات التي اتخذها العاهل الأردني لاستتباب الأمن والاستقرار في بلاده.

الكويت

جدد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، من خلال اتصال هاتفي بالملك عبدالله الثاني ملك الأردن، وقوف بلاده إلى جانب الأردن وتأييده للإجراءات.

لبنان

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، وقوف لبنان في وجه ما يمكن أن يؤثر على الاستقرار والأمان في الأردن.

موريتانيا

أعلنت موريتانيا، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، وفق وكالة الأنباء الموريتانية، أن استقرار الأردن يشكل إحدى أهم الضمانات لاستقرار المنطقة ككل.

تونس

أكدت تونس في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، دعمها الكامل ومساندتها المطلقة لما تتخذه قيادته من قرارات وإجراءات ما من شأنه أن يحفظ أمن الأردن.

العراق

ذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان صحفي، أن الحكومة العراقيّة تقف إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبدالله الثاني في أي خطوات تُتخذ للحفاظ على أمنِ البلاد واستقرارها ورعايةِ مصالح الشعب الأردني.

فلسطين

أبرزت الصحف الفلسطينية قول الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إننا نقف إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا، وندعم القرارات التي اتخذها الملك عبدالله الثاني لحفظ أمن الأردن وضمان استقراره ووحدته.

مصر

أشارت إلى تأكيد وقوفها إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية ومساندتها لكافة ما يتخذه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار في الأردن.