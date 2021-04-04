سقوط صاروخين في العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن صاروخين سقطا في السياج الخارجي لقاعدة بلد الجوية، بمحافظة صلاح الدين 180/ كم شمالي بغداد. وقالت الخلية في بيان صحفي إن القصف لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، وأنه تبين أن انطلاق الصاروخين جاء من منطقة الدوجمة ضمن قاطع عمليات ديالى. وذكرت الخلية أن القاعدة التي تم استهدافها، من القواعد العراقية التي تضم أسرابا لطائرات مقاتلة عراقية.



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