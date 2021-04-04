الجيش الأوكراني يرفض اتهامه بمهاجمة المدنيين

نفى الجيش الأوكراني مسؤوليته عن وفاة طفل عمره 5 سنوات في منطقة الصراع شرقي أوكرانيا. وقال متحدث صحفي ردا على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية إن القوات المسلحة لا تستخدم أسلحتها أبدا ضد المدنيين أو الأشياء المدنية. وأشار الانفصاليون المدعومون من روسيا في منطقة دونيتسك بأصابع الاتهام ضد القوات الحكومية في مقتل الطفل. حيث أسقطت طائرة مسيرة عبوة ناسفة، ما أسفر عن مقتل الطفل وإصابة جدته التي تجاوزت الستين من العمر بجروح خطيرة. وتقع قرية أولكساندريفسك على بعد نحو 14 كيلومترا من خط المواجهة. واندلع قتال عنيف في المنطقة في عام 2015، وسيطر الانفصاليون على أجزاء من منطقتي دونيتسك ولوهانسك على الحدود مع روسيا منذ ما يقرب من سبع سنوات. ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، قُتل أكثر من 13 ألف شخص منذ ذلك الحين.



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