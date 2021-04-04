ذكر وزير الدفاع الفلبيني، ديلفين لورنزانا، في بيان، أن وجود «ميليشيا بحرية صينية» بالقرب من شعاب مرجانية في بحر الصين الجنوبي يظهر نية احتلال بكين المزيد من المناطق المتنازع عليها. ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن «لورنزانا» القول: «الصين فعلت هذا من قبل في مناطق أخرى متنازع عليها مثل سكاربورو شول، وتنتهك بوقاحة السيادة الفلبينية». جاء ذلك في رد فعل من الوزير إزاء بيان صادر عن السفارة الصينية في مانيلا، الذي وصف المياه حول «ويتسون ريف» - حيث شوهدت مئات السفن الصينية في أوائل الشهر الماضي - بأنها «مناطق صيد تقليدية» و«جزء من جزر نانشا الصينية». وتشير تصريحات «لورنزانا» إلى موقف أكثر صرامة من الحكومة الفلبينية، بعدما أصدرت مانيلا في البداية احتجاجا دبلوماسيا رسميا لدى الصين بشأن هذه المسألة، قائلة إن وجود السفن أثار مخاوف بشأن الصيد الجائر وسلامة الملاحة.



كانت هذه تفاصيل خبر الفلبين: الصين تعتزم احتلال المناطق المتنازع عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.