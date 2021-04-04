الرئيس الفلسطيني يؤكد على دعم ملك الأردن

ابوظبي - سيف اليزيد - أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع الملك الأردني عبدالله الثاني أعرب خلاله عن وقوف فلسطين بقيادتها وشعبها مع الأردن في مواجهة الأزمات والتحديات كافة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن عباس أكد أن «استقرار المملكة الأردنية الهاشمية هو استقرار للمنطقة بأسرها، وهو أيضاً مصلحة عربية وإسلامية عامة، ومصلحة فلسطينية على وجه الخصوص».

وشدد عباس على «عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتعاون المستمر والتنسيق في جميع المجالات والميادين، لما فيه مصلحة وأمن واستقرار البلدين».