قلق كبير في إيران.. الوضع الصحي أصبح خطيراً

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 أبريل 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 4 - أبريل - 2021 8:54 مساءً

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 11680 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 161 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، وسط تحذيرات من موجة رابعة من كورونا ستكون أسرع تفشيا من الموجات السابقة.

وحذرت السلطات الصحية الإيرانية من خطورة الأوضاع الوبائية في البلاد بسبب انتشار السلالتين البريطانية والبرازيلية لفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” وحجم السفر خلال عيد النوروز.

وقال نائب وزير الصحة الإيراني، أيرج حريرجي، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الأحد: “أكثر ما يقلقنا الآن هو إمكانية إصابة الأشخاص الذين لم يصابوا بفيروس كورونا حتى الآن في ظل انتشار السلالة البريطانية المتحورة من الفيروس في كافة المحافظات الإيرانية”.

وأضاف حريرجي: “قلقون أيضا حيال تفشي السلالة البرازيلية مع انخفاض معدلات مراعاة بروتوكولات السلامة من 83% إلى 55%”.

وأشار المسؤول الصحي الإيراني إلى “احتمالية الإصابة في الأماكن المغلقة تبقى قائمة حتى مع وضع كمامتين”، مشددا على أن “التجمعات العائلية هي العامل الرئيس وراء تفشي فيروس كورونا في إيران”.

وتابع حريرجي محذرا: “حجم السفر خارج المدن خلال فترة عيد النوروز كان كارثيا والوضع أصبح خطيرا”.