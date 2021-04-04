شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري: نحرص على إنجاح مفاوضات «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حرص بلاده على إنجاح مفاوضات سد النهضة التي يرعاها رئيس الكونغو الديمقراطية رئيس الاتحاد الأفريقي فيليكس تشيسيكيدي، مثمناً الجهد المقدر الذي تبذله الكونغو الديمقراطية من أجل إطلاق عملية تفاوضية تفضي إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً يراعى مصالح الدول الثلاث، ويعزز من علاقات التكامل والتعاون بينها، ويعمق من أواصر الأخوة بين شعوبها.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الكونغولي اليوم وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي سلّمه رسالة من الرئيس السيسي حول مفاوضات سد النهضة.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، أن الرئيس السيسي شدد خلال رسالته على أن مصر لديها نية سياسية صادقة للتوصل للاتفاق المنشود في أقرب فرصة ممكنة، وقبل موسم الفيضان المقبل، وأنها ستدعم جهود الرئيس تشيسيكيدي في هذا الصدد.