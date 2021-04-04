الحرس الثوري يتبرأ من قائد سابق بسبب الانتخابات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال اللواء يد الله جواني، المساعد السياسي لقائد الحرس الثوري الإيراني، إن الحرس الثوري لا يدعم أي مرشح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة.

وأكد عزل «سعيد محمد» من منصبه، كقائد لمقر خاتم الأنبياء للإعمار، لأنه «تجاوز قوانين الحرس فيما يتعلق بالترشح للانتخابات».

وكان سعيد محمد استقال من منصبه الشهر الماضي، في ظل قراره خوض الانتخابات الرئاسية في البلاد، إذ يعد سعيد محمد، الذي كان يقود أحد أهم القواعد العسكرية للحرس الثوري في إيران، من ممثلي التيار الأصولي (المحافظ) في هذه الانتخابات.

وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، دعا إلى مشاركة واسعة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن «المشاركة الواسعة في الانتخابات، تضمن مستقبل البلاد من خلال اختيار الشخصية الأصلح، وأن هذه المشاركة ستبعث على قوة البلاد واستقرارها».

يذكر أن الانتخابات الرئاسية في إيران ستجرى يوم 18 يونيو من العام الحالي، حسب وزارة الداخلية، وقد افتتح مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون العسكرية العميد، حسين دهقان، وهو عسكري، السباق الانتخابي بإعلانه يوم 24 من نوفمبر الماضي نيته الترشح لهذا الاستحقاق الرئاسي.