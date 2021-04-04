شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب فيوسا عثماني رئيسة لكوسوفو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بريشتينا - أ ف ب

انتخب برلمان كوسوفو، الأحد، خبيرة القانون الإصلاحية، فيوسا عثماني، الشخصية السياسية التي تحظى بأوسع شعبية رئيسة للبلاد، مكرساً بذلك وصول جيل جديد عازم على مكافحة الفساد إلى الحكم.

وحصلت عثماني ( 38 عاماً) على تأييد 71 برلمانياً، من أصل 82 كانوا حاضرين، بحسب تعداد رسمي. وقال رئيس البرلمان جلوك كونيوفتسا: «أعلن انتخاب جمعية جمهورية كوسوفو فيوسا عثماني-سداريو رئيسة للجمهورية».