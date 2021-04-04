شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل في تايوان يتحمل مسؤولية كارثة القطار ويستعد للاستقالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هوالين (تايوان) - (رويترز)

قال وزير النقل التايواني، الأحد، إنه سيقدم استقالته بعد أن أقر، ومعه مدير موقع بناء انزلقت شاحنته على خط السكك الحديدية ما تسبب بحادث قطار كارثي، بمسؤوليتهما عن الكارثة.

وفي أسوأ حادث قطار في تايوان منذ سبعة عقود، تأكد مقتل 50 شخصاً بعد أن اصطدم قطار سريع مكتظ كان يقل نحو 500 راكب بالشاحنة بالقرب من مدينة هوالين الشرقية، الجمعة، ما أدى إلى خروجه عن مساره وانقلاب مقدمته. وكانت الشاحنة التي اصطدم بها القطار انزلقت على طريق منحدر على مسار خارج أحد الأنفاق. ويحقق المسؤولون مع مدير موقع البناء لي يي هسيانج، حيث يعتقد أن انزلاق السيارة كان بسبب خلل في المكابح.

وذكرت وسائل إعلام تايوانية أن لي قرأ بياناً يعتذر فيه عما حدث عندما اقتادته الشرطة من مقر إقامته. وقال: «إنني آسف بشدة لهذا وأعبّر عن اعتذاري الشديد... سأتعاون بالتأكيد مع الادعاء العام والشرطة في التحقيق وسأقبل المسؤولية التي يجب تحمّلها، ولن أتهرب منها أبدا. أخيراً، أعبّر مرة أخرى عن خالص اعتذاري».

وقالت محكمة في هوالين، مساء الأحد، إنها أمرت باحتجاز لي لمدة شهرين، مضيفة أن هناك خطراً من أنه قد يتلف الأدلة. وتابعت أنه بعد استجواب القاضي وأدلة النيابة، وجهت له تهمة التسبب بالوفاة بسبب الإهمال. وقال وزير النقل لين تشيا لونج في بيان على صفحته على «فيسبوك»: إنه سيتنحى بمجرد انتهاء أعمال الإنقاذ الأولية، مضيفا أنه «يتحمل المسؤولية كاملة».