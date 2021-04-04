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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يوسف أبولوز

هل هناك استسهال في ترجمة الرواية؟، المقصود ترجمة الروايات العالمية إلى العربية بالطبع... سؤال موجز، بل حتى هو سؤال مقتضب؟، ولكن، يفتح الكثير من التداعيات والاستطرادات على أية إجابة. الاستسهال موجود في قطاع الترجمة، ومظاهره عديدة: ومن هذه المظاهر، أروي للقارئ الكريم تجربة شخصية على صعيد الترجمة عندما تكون في أكثر من اجتهاد، ففي الثمانينات أو في أوائل التسعينات تشبّع سوق الرواية المترجمة إلى العربية بأعمال الكاتب التشيكي «ميلان كونديرا» ، يكتب بالفرنسية، وشغفنا آنذاك بقراءة روايتين له تُرْجِمَتَا إلى العربية هما: «الحياة في مكان آخر»، ورواية «خفّة الكائن التي لا تحتمل»، وأذكر أنني قرأت هذه الرواية الأخيرة بعنوان آخر «الخفّة التي لا تحتمل»، ولم استطع إكمال الرواية لرداءتها، أو الأصح، لرداءة الترجمة، في ما أقبلت على قراءة الرواية نفسها بشغف في ترجمة أخرى.

هل نحن أمام حقيقة واقعة في حقل الترجمة، وهي أننا بتنا نبحث عن المترجم وليس عن الروائي، فهذا المترجم هو وحده من يلبّي نزوعنا اليومي والمجنون إلى القراءة، وبخاصة الروايات حينما يكون مترجماً مهنياً، أما المؤلف فهو لا يقوم بالترجمة. إن الروائي لا يترجم روايته، بل يكتبها باللغة التي يعرفها، وبالطبع، هناك روائيون يعرفون العديد من اللغات غير لغتهم الأم، ولكنهم لا يُترجمون رواياتهم بأنفسهم إلى لغات أخرى، فهم مؤلفون، وليسوا مترجمين.

نبحث عن المترجم، لا عن المؤلف.. هذا صحيح تماماً في سوق الترجمة، وتحديداً نحن نبحث عن مترجم يتماهى تماماً مع المؤلف ويعبّر أصدق تعبير عن روايته. إننا نبحث عن مترجم ليس خائناً وليس تاجراً، ولا يستغل جهلنا في الإنجليزية، والفرنسية أو الألمانية أو الروسية أو اليابانية أو الصينية.. وهي، تقريباً مجموع اللغات التي صارت اليوم جسور التواصل الأدبي والثقافي في العالم، ويجيدها الكثير من العرب، ولكن، القليل من المترجمين هم أولئك يحوّلون إجادة اللغة إلى إجادة النص أو جودة النص المنقول، بأمانة، ومن دون لا مبالاة.

السؤال هنا، هل هناك رقيب «ضميري» على المترجم؟، مهنياً، يتوجب على المحرر الأدبي في دار النشر التي تنشر الرواية المترجمة أن يكون رقيباً على المترجم.. هذا إنْ وُجِدَ هذا الرقيب أو المحرر، وهنا ستبرز إشكالية جديدة في حالة إن وُجِدَ المحرر، وهي الخلافات المتوقعة بين الاثنين. المحرر الأدبي له وجهة نظر ، والمترجم، بالطبع له وجهة نظر أخرى، فأين يلتقيان؟ أين هي النقطة المشتركة غير الخلافية بين المحرر الأدبي أو الناشر، وبين المترجم؟، ولاحظ هنا الطرف الثالث الأهم، وهو المؤلف، غير موجود.

إن سوق الترجمة التي تكاد تكون مستقلة تماماً عن سوق النشر يتحكم بها طرفان: الناشر أولاً و«صاحبه» أي الرقيب أو المحرر الأدبي إنْ وُجِدا، وثانياً: المترجم الذي يعمل سريعاً، أحياناً، لكي يشبع جشع الناشر، ورغبته الجامحة في ترجمة أكبر عدد ممكن من الروايات في أقل وقت ممكن.

هذا هو طرف الخيط، إذاً في مسألة الاستسهال في ترجمة الروايات، فالرواية تبيع اليوم في سوق النشر أو سوق القراءة إن أمكن القول أكثر من أي سلعة ورقية أخرى. الشعر لا يبيع كما تبيع الرواية، ولكن علينا أن نلاحظ هنا أن الشعر المترجم إلى العربية من لغات العالم الحية المركزية يبيع هو الآخر أكثر مما يبيع الشعر العربي المعاصر لشعراء الثمانينات والتسعينات وشعراء اليوم. هؤلاء لا يبيعون أمام ترجمات جديدة لِ: لوركا، وبورخيس، وليرمنتوف، وأراغون، وبوشكين، وعزرا باوندا، وشكسبير، وهذا الأخير لا يتوقف عن الترجمة التي تصل حدّ الاستنساخ.

السرعة مطلوبة في أية سوق، وعند التعامل مع أية سلعة حتى لو كانت غذائية أو تكنولوجية أو صحية، إن طباعة الكتب، ومن منظور تجاري ربحي بكل صراحة وبكل مباشرة لا تختلف عن كبس أو ضغط شرائح سلعية مختلفة بسرعة وضمن شروط الجودة وتواريخ الصنع وتواريخ الانتهاء.

في سوق الترجمة لا يسأل الناشر زميله المترجم عن جودة الرواية، ومتى صنعت؟ ومتى تنتهي صلاحيتها أو صلاحية مؤلفها.. إن الناشر لا يسأل عن عمر المؤلف وفي ما إذا كان شاباً وفي صحة جيدة. لا. هذا لا يحدث في سوق الترجمة، وسوق النشر. المهم مثلاً، أن يكون ناشر ما، هو أوّل من طرح رواية للفائز بجائزة نوبل للأدب في بحر أسبوع واحد أو أقل من شهر ليحصد أكثر ما يستطيع من المال، عن طريق بقرته الحلوب: المترجم.