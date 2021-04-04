شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تضيء الشوارع بزينة شهر رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

بدأت بلدية مدينة أبوظبي بوضع المجسمات المضيئة في شوارع العاصمة وضواحيها، في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك 2021 من خلال تركيب أشكال ضوئية هندسية وعبارات دينية تعكس ما تحمله من بهجتها الخاصة تتناسب مع معاني وأجواء الشهر الفضيل.

وباشرت فرق البلدية في وضع الزينة على شارع كورنيش أبوظبي، وتضمنت الزينة تركيب المجسمات والتشكيلات المضيئة والمصابيح الكهربائية التي تضيء الشوارع والجسور، وتتعدد الزينة المضيئة والمتمثلة في مجسمات على شكل هلال مع نجوم، إضافة إلى عبارات تعكس معاني وأجواء الشهر الفضيل.

وتحرص البلدية قبل حلول رمضان في كل عام، على إضافة إنارة جديدة وبتشكيلات إسلامية مستوحاة من روحانية الشهر الفضيل، لإضفاء المزيد من الجمال والسكينة وخصوصية الشهر الفضيل على شوارع العاصمة أبوظبي.

وتتبع البلدية آلية منظمة ودقيقة جداً في أعمال تركيب زينة رمضان، آخذة بعين الاعتبار مسافات الأمان بين قطع الزينة وبعضها، وبين القطع ومسارات السيارات وممرات المشاة بشكل يضمن سلامة مستخدمي الطرق ومرتادي الممرات، مشيرة إلى أنه روعي عند تركيب قطع ومجسمات زينة رمضان قياس سرعة الهواء وتثبيتها على حوامل خاصة مفرغة بشكل يسمح بمرور تيارات الهواء؛ لتجنب حدوث أي عارض.