شكرا لقرائتكم خبر عن قانونا "الوقف الخيرى" و"نقابة المهندسين" أمام مجلس الشيوخ غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ غدا الأثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق استكمال مناقشة مواد الانتهاء مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى، لاسيما بعد الانتهاء من مناقشة أول 5 مواد فيه.

وينشأ مشروع القانون، صندوق باسم "صندوق الوقف الخيرى" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.

ويحقق مشروع القانون عدة أهداف من وراء إنشاء هذا الصندوق، ومنها نشر الدعوة الإسلامية، ومعاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، بالإضافة إلى المساهمة فى تطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين.

كما تشهد الجلسة العامة غدا مناقشة التقرير البرلمانى للجنة المُشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان : الطاقة والقوى العامة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين.

ويأتى مشروع القانون طبقا للدستور وما جاء فى مادته رقم 76 الخاصة بإنشاء النقابات والاتحادات والمادة رقم77 منه التى على أساسها ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية.

وتضمنت أهداف مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون القائم، لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجى وتعميق التوسع فى العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصرى لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة فى توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانونى للنقابة يكفل قيامها بدورها فى تحديث وتطوير العمل الهندسى، وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة.

ويعمل مشروع القانون على ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، وتوثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.