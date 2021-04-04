اعتقال 100 شخص وحجز أطنان من المخدرات… تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بجهة الأندلس-فيديو

جدة - عبدالحي حسين - تمكنت عناصر الحرس المدني الإسباني، من تفكيك شبكة مختصة في تهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا.

وجاء في بلاغ أمني، أن العملية التي أطلق عليها اسم “mopa”، أسفرت عن اعتقال 100 شخص، وضبط 5.040 كلغ من الحشيش، و230 كلغ من الماريغوانا، وحجز ثلاث سيارات وشاحنتين وسلاحين ناريين.

وذكر البلاغ ذاته، أنه تم حجز أيضا معدات خاصة بالملاحة، ووثاىق خاصة بعمليات التهريب. وجاءت هذه العملية بعد أن تم رصد مجموعة من المعتقلين على خلفية التهريب، وهم بصدد تزويد مافيا “los monparlet”، بالخدمات اللوجيستيكية بمنطفة الواد الكبير.

وحسب البلاغ ذاته، فإن الشبكة كانت توزع الحشيش داخل أوربا، بواسطة شاحنات للفواكه والخضر.