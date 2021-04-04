الرجاء يحقق الانتصار الثالث على التوالي في دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية

جدة - عبدالحي حسين -

تمكن فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، من الفوز على نظيره بيراميدز المصري بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء اليوم الأحد، برسم ثالث جولات دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتقدم الرجاء بهدف مبكر على ضيفه بيراميدز المصري، بعد خطأ فادح من الحارس شريف إكرامي في إبعاد الكرة في الربع ساعة الأولى من المباراة، حيث فشل إكرامي في تحويل تسديدة عبد الإله مدكور لخارج الملعب، لتستقر في شباكه مانحا بذلك التقدم للفريق الأخضر.

واستمر ضغط الرجاء على دفاع بيراميدز الذي لم يقوى على مجاراة النسق الهجومي لرفقاء الزنيتي، ما جعلهم يستقبلون الهدف الثاني في الدقيقة 21 عن طريق اللاعب مالانغو، باقي أطوار المباراة لم تعرف أي جديد رغم المحاولات السانحة للتهديف التي أتيحت للفريقين، لينتهي اللقاء بفوز الرجاء بهدفين نظيفين.

وحقق السلامي الفوز الأخير له رفقة الرجاء الرياضي قبل مغادرته الفريق بعد تقديم استقالته، حيث قاد الخضر في 56 مباراة، بواقع 32 فوزا و9 هزائم والتعادل في 15 مناسبة.

ورفع الرجاء رصيده لتسع نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة السادسة في المركز الثاني، بينما عادت الرتبة الثالثة لنكانا الزامبي بثلاث نقاط، بعد فوزه على نامونغو الكونغولي بهدف نظيف.