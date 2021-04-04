الاتحاد الرياضي السالمي يقسو على السطاد المغربي وديربي البيضاء ينتهي بلا غالب ولا مغلوب

جدة - عبدالحي حسين -

اختتمت اليوم الأحد، مباريات الجولة 16 من البطولة الاحترافية في قسمها الثاني، بإجراء ثلاث مباريات، إذ واجه سطاد المغربي نظيره الاتحاد الرياضي السالمي، فيما رحل الراسينغ البيضاوي لمقابلة الاتحاد البيضاوي، بينما استقبل وداد تمارة فريق جمعية سلا.

ولعبت المباريات في التوقيت ذاته، حيث أمطر الاتحاد الرياضي السالمي شباك نظيره سطاد المغربي بثلاثية نظيفة، ليحرمه من اعتلاء الصدارة رفقة أولمبيك الدشيرة بثلاثين نقطة.

ورفع الاتحاد الرياضي السالمي رصيده ل24 نقطة في الرتبة الخامسة، فيما تجمد رصيد سطاد المغربي عند 27 نقطة في المركز الرابع.

وفي مباراة أخرى، انتهى ديربي البيضاء بلا غالب ولا مغلوب، بعد انتهاء المباراة بين الاتحاد البيضاوي ونظيره الراسينغ البيضاوي بالتعادل هدف لمثله، ليقتسمان نقاط المباراة فيما بينهما.

ورفع الاتحاد البيضاوي رصيده ل13 نقطة في الرتبة ما قبل الأخيرة، فيما رفع الراسينغ رصيده ل21 نقطة في المركز الثامن.

واختتمت مباريات الجولة 16 بلقاء وداد تمارة وجمعية سلا الذي انتهى هو الآخر بالتعادل الإيجابي بينهما بهدف لمثله، ليبقى بذلك الفريق التماري في الرتبة الأخيرة التي لاحقته منذ بداية الموسم الكروي الحالي.

وبقي وداد تمارة في المركز الأخير بـ13 نقطة؛ فيما رفع جمعية سلا رصيده ل21 نقطة في الرتبة التاسعة.