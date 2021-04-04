“لـ”لمورفين” و”نيسيو” و”طوندريس” وآخرين… نجوم الراب في مسابقة لأول مرة بالمغرب | game of rap-فيديو

جدة - عبدالحي حسين - انطلقت مساء أمس السبت، بمدينة مراكش، فعاليات النسخة الأولى من تظاهرة G.O.R، وهي أول مسابقة لاكتشاف مواهب فن الراب بالمغرب.

منافسة Game of rap، تنظمها جمعية casart بتعاون مع DL Production، وهي الأولى من نوعها التي فتحت الباب أمام موهوبيي الراب من الشباب المغربي.

واختارت لجنة التحكيم المئات من المشاركين الذين دخلوا في مواجهة ثنائية قبل أن يتأهل إلى النهائيات 60 مشاركا مثلوا مختلف مدن المملكة.

وتتكون لجنة التحكيم تتكون من خمسة فنانين مشهورين في ساحة الراب هم طوندريس، ولوكو الغضب، ونيسيو، وإيكيدر، ولمورفين.

وأكد المنظمون أن فكرة تنظيم هذه المسابقة، جاءت لدعم ومساعدة الشباب العاشق لهذا اللون الفني، وفتح الباب أمامه لإبراز قدراته في مجال بات يستقطب جمهورا عريضا بالمغرب ومختلف أنحاء العالم.

ويحصل الفائر في هذه المسابقة على عدة جوائز، بينها إنتاج عمل فني وفيديو كليب إلى جانب ديو مع فنان من اختياره.