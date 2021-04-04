العراق يحبط محاولة تهريب ويخطط للقضاء على الازدحام المروري

محمد الفلاح - الأحد 4 أبريل 2021

كشفت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الأحد، عن ثلاثة مشاريع لتخفيف الزحامات المرورية في العاصمة بغداد.



وقال الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، وفقاً للوكالة الرسمية، إن «الزخم الذي تشهده العاصمة ومدن أخرى يعود لسببين: الأول، الكثافة السكانية في بغداد لأن عدد سكانها يشكل تقريباً 21% من مجموع سكان العراق، والثاني أعداد السيارات الكبيرة التي دخلت البلاد».

ولفت إلى أن «التوجُّه الآن يسير باتجاهات عدة، الأول، التركيز والتأكيد على المضي بتنفيذ مشروع مترو بغداد المعلّق، لأنه سيخفف كثيراً من الزخم الحاصل في العاصمة، والاتجاه الثاني إنشاء طريق حولي حول العاصمة بغداد أيضاً يسحب جزءاً كبيراً من هذا الزخم الموجود داخل العاصمة، بينما الثالث وهو المشروع الذي أعدت فيه وزارة التخطيط دراسة متكاملة وهو إنشاء مدينة إدارية جديدة في أطراف العاصمة بهدف امتصاص أو تقليل الزخم الحاصل في مركز بغداد».

وأوضح، أن «هذه المدينة الإدارية ستستوعب وستضم جميع مؤسسات الدولة بدءاً من الشريط الممتد من نصب الشهيد شرقاً إلى نصب الجندي المجهول غرباً»، مؤكداً أنها «ستنشأ في المنطقة المقابلة لمدينة بسماية السكنية وعلى مساحة تتراوح من 30 إلى 50 كم مربع لتكون مجمعاً للمؤسسات الحكومية الواقعة ضمن شريط.

من جهتها، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية اليوم الأحد إحباطها محاولة تهريب لحاويات في موانئ البصرة.