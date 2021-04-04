افتتاح المركز الوطني للعمليات في الداخلية

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الداخلية، الاحد، عن افتتاح المركز الوطني لعمليات وكالة الوزارة لشؤون الشرطة.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي حضر حفل افتتاح المركز الوطني لعمليات وكالة الوزارة لشؤون الشرطة والذي شيد باشراف ومتابعة الفريق عماد محمد محمود حيث حضر الافتتاح مستشار الوزير وعدد من قادة الوزارة والوكالة".

وأضاف البيان أن "هذا الصرح سيكون احد المراكز الشامخة في وزارة الداخلية ورافداً مهماً للعمليات والممارسات الامنية والواجبات التي تكلف بها قطعات الوكالة والمديريات المرتبطة"، مؤكداً أن "هذا المركز صمم وفق احدث التقنيات والمعدات المتطورة ليكون قاعة اجتماعات متكاملة من جميع النواحي وكذلك مركز امني لادارة العمليات والسيطرة والمراقبة الانية والفورية عن طريق البث المباشر(عن بعد) بجميع المحافظات العراقية".