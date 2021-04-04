الصقور تحط في جدة لموجهة الوحدة السعودي ضمن ملحق ابطال اسيا

وكان في استقبال البعثة لدى وصولها، قائد المنطقة الغربية في المملكة اللواء الطيار الركن، أحمد بن علي الدبيس، يرافقه العقيد الطيار الركن عبد العزيز العجاجي، والرائد عبد الله البقمي.

وهذا إضافة إلى عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي، عبد الله كبوها، وممثلين لنادي الوحدة، يتقدمهم مدير الفريق الأول خالد الحازمي، ومدير العمليات إبراهيم جون ومن المقرر أن يتلقي الوحدة مع القوة الجوية، مساء الأربعاء المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، بمكة المكرمة.



وسيتأهل الفائز إلى المجموعة الثانية، رفقة أندية الشارقة الإماراتي، باختاكور الأوزبكي، وتركتور سازي تبريز الإيراني، التي سيستضيفها الشارقة.