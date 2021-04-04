انت الان تتابع خبر منظمة إنسانية تحصي خدماتها الصحية خلال الشهر الماضي في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت منظمة "داري" تقديم خدماتها الصحية لـ(103961) مواطنا خلال شهر أذار 2021، شملت الرعاية الصحية الأولية، الصحة النفسية والعلاج الطبيعي، الصحة النسائية والتوليد، اللقاحات، التغذية، فيما نفذت (15405) جلسة توعية بلغ عدد المستفيدين منها (30555)مواطنا.
وقالت المنظمة في بيان ورد إلى الخليج 365، إن "إجمالي المستفيدين من خدماتها في محافظة الأنبار بلغ (39661 )، وفي صلاح الدين بلغ إجمالي المستفيدات من خدمات عيادات داري للصحة الإنجابية الممولة من (UNFPA) بلغ (2789 ) مواطنة".
وأضافت "أما في نينوى فان إجمالي المستفيدين، بلغ (61511)".
وأضافت "أما في نينوى فان إجمالي المستفيدين، بلغ (61511)".