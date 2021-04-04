الإمارات تعلن استثمارها 3 مليارات دولار في العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد، عن استثمارها مبلغ 3 مليارات دولار في جمهورية العراق.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنموي لدعم الشعب العراقي الشقيق.



وتأتي هذه الخطوة في إطار العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين والحرص على تعزيزها وتطوير آفاقها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وقد صدر بيان مشترك بين دولة الإمارات وجمهورية العراق في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الدولة الدكتور مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق.