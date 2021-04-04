السلطات التركية تضبط 5 سوريين أثناء محاولتهم التسلل إلى تركيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ضبطت السلطات التركية، الأحد، في ولاية عثمانية جنوبي تركيا، 5 سوريين حاولوا التسلل إليها بطريقة غير نظامية.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، بأن قوات الأمن التركية، أوقفت سيارة على الطريق السريع بولاية عثمانية يقودها "ي.ي" سوري الجنسية وكان برفقته 5 أشخاص بينهم امرأة.

وأشارت الوكالة إلى أن "الأشخاص الـ 5 يحملون الجنسية السورية، ودخلوا البلاد بصورة غير نظامية وقد دفعوا مبلغ ألف دولار عن كل شخص لمنظمي عملية التهريب".

وبينت أنه تم "اعتقال سائق السيارة واحتجاز مركبته، فيما تم نقل الخمسة إلى مديرية الهجرة في الولاية للقيام بالإجراءات اللازمة بحقهم".