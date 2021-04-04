شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية تسجل 673 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجيل سبع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6697.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 673 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 392 ألفا و682 .

كما لفتت إلى تسجيل 504 حالات شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 379 ألفا و816.