حاكم دبي يستقبل رئيس الوزراء العراقي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في قصر سموه في زعبيل مساء اليوم مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي الزائر.



ورحب في بداية اللقاء - الذي حضره الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي - بالضيف في بلده الثاني الذي يتمنى للعراق وشعبه الشقيق كل الخير والاستقرار والسلام والازدهار.

وقد تجاذب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والسيد الكاظمي أطراف الحديث حول مجمل الأوضاع الإقليمية خاصة الاقتصادية والأمنية والتأكيد على تجاوز مرحلة وباء "كورونا" بمزيد من الإجراءات الاحترازية والتوعية بسبل الوقاية من هذا الفيروس المستجد.

وتطرق الحديث إلى أهمية توسيع آفاق التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية العراق لاسيما على صعيد التبادل التجاري والشراكة الاستثمارية وتبادل الخبرات الفنية في مجال البنى التحتية حيث أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن استعداد دولة الإمارات لمد يد المساعدة اللوجستية للعراق الشقيق في قطاع الموانئ من أجل تطوير الموانئ العراقية وتأهيلها التأهيل الذي يساعدها على تقديم أفضل الخدمات اللوجستية لمستخدميها.

وأشاد بحضارة العراق وتاريخه المجيد وإرثه الثقافي في الأدب والشعر والعلوم والطب وغيرها من الأمجاد التي سطرها شعب بلاد ما بين النهرين.

وإلى ذلك أعرب رئيس وزراء العراق عن رغبة حكومته بالاستفادة من تجربة دولة الإمارات في استخدام الذكاء الاصطناعي في الإدارة والاقتصاد والاستثمار والتجارة والبنية التحتية ..معتبرا تجربة دبي الفريدة والنموذج في هذه المجالات مثالا يحتذى لجميع دول المنطقة.

كما قدم السيد الكاظمي الشكر والامتنان على ما تقدمه قيادة دولة الإمارات من دعم ومساندة للشعب العراقي كي يعيد بناء ما دمرته الحرب لاسيما في إعادة تأهيل المساجد والأوابد التاريخية والكنائس وسائر المباني التاريخية التي تشهد على حضارة العراق وشعبه قديما وحديثا.

حضر المقابلة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف ومحمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي و خليفة سعيد سليمان رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء.

كما حضر المقابلة الوفد الوزاري الرفيع المرافق للضيف والذي يضم أصحاب المعالي وزراء الخارجية والمالية والدفاع والنفط والإعمار والتجارة والنقل والثقافة.