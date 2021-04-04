شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي «خارطة طريق» الرئيس الأفغاني لتحقيق السلام ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - من المتوقع أن يكشف الرئيس الأفغاني أشرف غني «خارطة طريق» لتحقيق السلام في أفغانستان خلال اجتماع تستضيفه تركيا هذا الشهر يهدف إلى التوصل لاتفاق مع حركة طالبان وإعلان وقف لإطلاق النار.

وبحسب مصادر موثوقة، فإن الخارطة التي يقترحها رئيس البلاد تشمل الإجماع على تسوية سياسية وإعلان الهدنة بمراقبة دولية، إجراء انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة وتطبيق الترتيبات اللازمة للمضي قدماً في تبني نظام سياسي جديد، وبناء إطار عمل دستوري وإعادة دمج اللاجئين وتحقيق التنمية لأفغانستان.

وكانت حركة طالبان هددت في بيان الشهر الماضي باستئناف الأعمال العدائية ضد القوات الأجنبية في أفغانستان، إذا لم تف بالموعد النهائي لانسحابها في الأول من مايو القادم، كما نص الاتفاق بين الحركة وإدارة الرئيس السابق دونالد ترمب العام الماضي. وقال الرئيس جو بايدن هذا الشهر إنه سيكون «من الصعب» سحب كل القوات الأمريكية الباقية في أفغانستان بحلول الأول من مايو «لأسباب تكتيكية»، لكنه أكد أنه لا يتصور وجودها حتى العام القادم.