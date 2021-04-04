شكرا لقرائتكم خبر دبلوماسي إيراني: لا مفاوضات مباشرة مع أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد دبلوماسي إيراني أنه لا نية لعقد مفاوضات مباشرة، أو غير مباشرة، مع الولايات المتحدة خلال المحادثات المقررة بعد غد الثلاثاء في فيينا بشأن الملف النووي الإيراني.

ونقلت وكالة أنباء (إرنا) أمس، عن مساعد وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، القول «ليس لدينا مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة»، مضيفا أن المباحثات ستتم مع الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي.

وأضاف «محادثاتنا في فيينا هي مجرد محادثات تقنية حول العقوبات التي يجب رفعها».

وشدد بالقول «يجب على الولايات المتحدة أن ترفع جميع العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أو أعاد فرضها على إيران».

وكانت إدارة ترمب انسحبت في عام 2018 من الاتفاق النووي الدولي الذي كان يهدف إلى منع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها. وردت إيران بتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.