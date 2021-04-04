"محصل تبرعات" في "العراء" يثير التساؤلات

رأس الخيمة- عدنان عكاشة:

أثارت صورة التقطها مواطن لـ "محصل تبرعات" يجلس على مكتب في "العراء"، في إحدى مناطق رأس الخيمة، تساؤلات عدد من الأهالي، ليتبين، وفقا للمصادر، أن سبب وجوده في هذا المكان هو رفض بعض المنشآت التجارية لوجود مندوبي الجمعيات الخيرية في نطاقها.

وطالب قياديون بجمعيات خيرية في رأس الخيمة بدعم الجهات الخيرية العاملة في الإمارة والتسهيل عليها، وتخصيص أماكن مناسبة لمندوبيها، من "محصلي التبرعات" الميدانيين، والسماح لها بإنشاء أكشاك "كابينات" ملائمة، تحتوي الخدمات المنشودة، لأداء عملهم الخيري وإنجاز مهامهم الإنسانية، وصولا إلى دعم قطاع العمل الخيري، وتحقيق أهدافه، التي تصب في صالح مساعدة المحتاجين وذوي الدخل المحدود والشرائح المجتمعية الضعيفة، وتوفير احتياجاتهم، لاسيما في هذا التوقيت، قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح محمد جكة، الأمين العام لمؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، أن بعض المنشآت التجارية ترفض وجود طاولات أو أكشاك محصلي التبرعات داخلها أو بمحاذاة بواباتها، مقابل فئة أخرى من المنشآت التجارية تدعم المؤسسات الخيرية، مناشدا الجهات المختصة بإيجاد آلية لتزويد "أكشاك الخير" بالكهرباء، وتعاون أصحاب المنشآت التجارية مع مؤسسات العمل الخيري، مؤكدا استعداد الجمعيات الخيرية للتكفل بسداد قيمة رسوم توصيل واستهلاك الكهرباء بطريقة قانونية.

وقال علي الشحي، مدير فرع هيئة الأعمال الخيرية العالمية برأس الخيمة: إن بعض المؤسسات التجارية ترفض وجود "كابينات" أو طاولات لمندوبي الجمعيات الخيرية، ما يعرقل العمل الخيري إجمالا، وتحديدا قبل الشهر الفضيل. وبين أن بعض محصلي التبرعات قد يحجمون عن تبليغ المؤسسة الخيرية، التابعين لها، عن رفض المنشأة التجارية وجودهم داخلها أو بالقرب من بواباتها، ليتجنبوا انقطاع أرزاقهم، إذ أن هذه الشريحة من الموظفين لا راتب لهم، ويحصلون أرزاقهم ك"عمولة" من إجمالي إيراداتهم، وفي حال توقفهم عن العمل في مواقعهم تنقطع أرزاقهم.

وأوضح أن وجود مندوبي الجمعيات الخيرية ومحصلي التبرعات في مناطق متفرقة عبر الامتداد الجغرافي الواسع يساعد المتبرعين والمحسنين، بتقريب المسافات والتسهيل عليهم، بدلا من قطع مسافات طويلة إلى مدينة رأس الخيمة، أو إلى مقار تلك الجمعيات.