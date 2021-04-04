شكرا لقرائتكم خبر عن يحلم بالذهاب إلى أوروبا بجواز سفر مزيف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي قضية اتهم فيها زائر عربي ( 25 عاماً) بتزوير أختام جهات حكومية وبطاقة صعود الطائرة بجواز سفر أجنبي مزيف للسفر إلى دولة أوروبية في رحلة لطيران الإمارات.

جرت وقائع القضية التي دارت أحداثها في مطار دبي خلال شهر يناير الماضي حين اكتشف منسق أمن في مطارات دبي عدم صحة بطاقة صعود الطائرة الخاصة بمسافر، وحسب إفادته في التحقيقات فإن المتهم ادعى أن بطاقة صعود الطائرة صحيحة وتم استخراجها من الموقع الرسمي لشركة الطيران وأبرز جواز سفر أوروبياً كان بحوزته كونه لا يحتاج إلى تأشيرة دخول لأوروبا وبالتدقيق على جواز السفر تبين أنه وجميع الأختام الموجودة فيه مزورة.

وذكر منسق أمن المطار أن المتهم حاول استغلال البوابات الذكية في مطارات دبي للصعود إلى الطائرة دون مقابلة أي موظف لكنه فشل في جريمته بسبب قدرة أجهزة التدقيق المتطورة في مطارات دبي على اكتشاف التزوير والتلاعب في المستندات والتعرف إلى المستندات المزيفة.

وأقر المدان في التحقيقات بأنه اشترى جواز سفر أوروبياً من أحد أصدقائه في دولة آسيوية بـ3000 يورو خلال زيارتها للسياحة العام الماضي.