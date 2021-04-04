شكرا لقرائتكم خبر عن وفد البرلمان بسوهاج: مبادرة حياة كريمة تطبيق للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نواب: اهتمام غير مسبوق بالصعيد فى عهد الرئيس السيسى

طارق رضوان: مبادرة حياة كريمة ستحدث طفرة تنموية فى الريف

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير الريف المصرى، هى مبادرة غير مسبوقة فى تاريخ مصر، وتطبق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، من حق فى الصحة والمسكن، والحياة الكريمة، وتوفير كافة الخدمات وتطوير البنية التحتية.

جاء ذلك خلال لقاء وفد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، وهيئة مكتب لجنة الإسكان، برئاسة النائب عماد مسعود، مع اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، اليوم، فى إطار زيارة وفد مجلس النواب، لمحافظة سوهاج، لتفقد مشروعات حياة كريمة بقرى المحافظة.

وتحدث رضوان، عن أهمية ملف حقوق الإنسان، مؤكدا أن ما تشمله مبادرة حياة كريمة من تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية ومرافق وتأهيل منازل، والمبادرات الصحية الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، هى صميم مفهوم حقوق الإنسان.

وتابع رضوان: "الدولة تواجه تحديات عديدة، وملف حقوق الإنسان، كلمة بسيطة فحواها مطاط، والبعض يتم استخدامها من منظورهم ووفقا لأجنداتهم، وتصديرها لنا من منظورهم الخاص وفقا لأجندات معينة".

واستكمل: "مضمون ومفاهيم حقوق الإنسان تتلخص فيما يقوم به الرئيس من مبادرات صحية وغيرها، مثل فيروس سى، وأنا كنت أول واحد مستفيد من مبادرة فيروس سى، هذه هى حقوق الإنسان".

وأردف: "مبادرة حياة كريمة، والمبادرات الرئاسية الأخرى، هى تطبيق للمفهوم الكامل والشامل لحقوق الإنسان".

فيما قال، النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن محافظة سوهاج من المحافظات التى يتوفر بها فرص استثمارية واعدة وكبيرة، مشيرا إلى أن الصعيد يشهد تحسن كبير خاصة مع تطبيق مشروعات حياة كريمة.

ودعا وكيل لجنة الإسكان، إلى ضرورة توثيق ما يتم من إنجازات فى تطوير وتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية فى القرى، من خلال مشروعات حياة كريمة، ضاربا مثال بتغطية الصرف الصحى، التى كانت تمثل 11.8% فى 2014، ووصلت الآن إلى 38%.

وقال أن مبادرة حياة كريمة تتميز بالتنوع من رصف طرق ومياه وصرف صحى، وصحة وتعليم ومراكز شباب وتحسين كامل لحياة المواطن فى الخدمات والبنية التحتية، موضحا أن الحديث هنا عن مشروعات تبلغ 500 مليار جنيه لتطوير القرى، وهو مبلغ كبير.

وأشار إلى ضرورة الترويج للخريطة الاستثمارية لمحافظة سوهاج، وطرح حوافز جديدة لتشجيع الاستثمار بالصعيد.

ومن جانبه، طالب النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان، بتشجيع المشروعات الصناعية فى صعيد مصر، وتقديم حوافز جديدة للاستثمار، مؤكدا أن الصناعة توفر فرص عمل عديدة، مشيدا بمشروعات حياة كريمة فى كل المحافظات، ومنها محافظة سوهاج، وأثرها على تطوير وتحسين حياة المواطنين، خاصة بالقرى والنجوع.

بدوره، قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان، أن مبادرة حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتطوير الريف المصرى، تعد طفرة تنموية فى المراكز والقرى الأكثر احتياجا، لتوفير حياة كريمة ولائقة بالمواطن، وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير الخدمات وتلبية الاحتياجات الأساسية.

وأضاف سلطان، أن مبادرة حياة كريمة غيرت وجه العديد من القرى فى المرحلة الأولى، وتستهدف فى المرحلة الثانية إحداث تطوير شامل فى المراكز والقرى، والتمكين الاقتصادى والاستثمار فى البشر، حيث تشمل رصف طرق وإقامة مجمعات خدمية، وتنفيذ مشروعات صرف صحى ومياه شرب، وتوصيل مرافق وتأهيل منازل، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لخلق فرص عمل للمواطنين فى القري.

ورافق أعضاء مجلس النواب بمحافظة سوهاج، الوفد البرلمانى من لجنة حقوق الإنسان، وهيئة مكتب لجنة الإسكان، خلال الزيارة ولقاء المحافظ.

وقالت النائبة ألفت المزلاوى عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، أن مشروعات حياة كريمة، تحقق نقلة كبيرة لقرى مصر لم تحدث من قبل فى أى دولة فى العالم.

وأضافت المزلاوى، أن هناك 68 قرية دخلت فى مبادرة حياة كريمة، فى المرحلة الأولى بسوهاج، وتشهد مشروعات فى كافة المجالات، مؤكدة أن المبادة تمثل نقلة نوعية وطفرة تنموية شاملة فى الريف المصرى، للنهوض بالحياة والخدمات فى القرى، وتحسين مستوى المعيشة.

وقال النائب أحمد نشأت منصور، عضو مجلس النواب، بمحافظة سوهاج، أن هناك اهتمام كبير بالصعيد فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومحافظة سوهاج تشهد اهتمام بها خاصة فى ظل مبادرة حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس السيسي.

وأضاف، أن مبادرة حياة كريمة ستغير شكل الريف المصرى، وتحدث طفرة ونقلة تنموية كبيرة فى القرى، من توفير خدمات وتوصيل مرافق وتأهيل المنازل ورصف طرق، وخدمات صحية وتعليمية، وتوفير فرص عمل.

ويرأس الوفد البرلمانى النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، ويضم الوفد: محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد تيسير مطر أمين سر اللجنة، وعضو التنسيقية، والنائبة مارثا محروس، عضو التنسيقية، والنائبة ألفت المزلاوى، والنائبة هند رشاد، والنائبين محمد سلطان ومحمود عصام.

ويرافق لجنة حقوق الإنسان، هيئة مكتب لجنة الإسكان، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، والنائبين إيهاب منصور، وطارق شكرى، وكيلى اللجنة، وأمين مسعود أمين سر اللجنة.