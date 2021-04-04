شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تحرير مجلة روز اليوسف: هناك محاولات لجر الإعلام لاشتباكات فرعية غريبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد الطاهرى، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إننا نشهد محاولات لجر الإعلام المصرى لاشتباكات فرعية غريبة منذ شهر أغسطس الماضى، لافتا إلى أنه ظهر خلافا صحفيًا بسبب تصريحات لوزير الدولة للإعلام انتقده خلالها اثنين من رؤساء تحرير الصحف، وكان رد الوزير بتصرف غريب لم نعهده من قبل.

وأضاف رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، خلال قناة إكسترا نيوز، أنه بعد ذلك دخل أكاديمى فى وصلة سباب مع الإعلام المصرى، وهذا يتطلب وقفة حتى لا يتم تشتيت الإعلام عن أولوياته ويصبح فى مرحلة تلاسن.

وتابع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى: "فوجئنا أنه يتم الاستعانة بهذا الأكاديمى فى تدريب المتحدثين باسم الهيئات والوزارات الإعلامية ويتمادى هذا الأكاديمى ويصف الإعلام المصرى بتوصيفات مشينة"، متابعا: "لن ننجر إلى نزاعات جانبية تؤدى إلى تشتيت الإعلام المصرى".