الفتح الرباطي يفرض التعادل على المغرب الفاسي في آخر دقائق المباراة

جدة - عبدالحي حسين -

فرض الفتح الرباطي التعادل على فريق المغرب الفاسي بهدف لمثله في آخر دقائق المباراة، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الحسن الثاني، لحساب الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية في قسمها الأول.

وكان المغرب الفاسي السباق للتهديف في الدقيقة 27، عن طريق اللاعب محمد الفقيه، فيما ضيع نوفل الزرهوني ضربة جزاء للفتح الرباطي مع بداية الجولة الثانية، قبل أن يتمكن أنيس سلتو من تعديل الكفة للفتح في الدقيقة التسعين، منهيا المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله.

ورفع المغرب الفاسي رصيده إلى 13 نقطة في الرتبة السادسة؛ فيما رفع الفتح الرباطي رصيده إلى إحدى عشرة نقطة في المركز الثالث عشر.