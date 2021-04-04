بركان يواجه شبيبة القبائل بهدف الانتصار وتعويض خسارة الجولة السابقة

جدة - عبدالحي حسين -

يواجه فريق نهضة بركان لكرة القدم، نظيره شبيبة القبائل الجزائري، اليوم الأحد بداية من الساعة الثامنة مساء، على أرضية الملعب البلدي لبركان، لحساب الجولة الثالثة من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويبحث نهضة بركان عن تحقيق الفوز على ضيفه شبيبة القبائل الجزائري، لإزاحته من صدارة المجموعة، واحتلالها عوضه، في حالة خسارة القطن الكاميروني أمام نظيره نابسا ستارز الزامبي، كما يسعى إلى تعويض خسارته في الجولة الثانية أمام القطن بهدفين نظيفين.

وتعتبر مباراة اليوم هي الأولى قاريا لبيدرو بنعلي رفقة نهضة بركان، حيث أكد بأنه يعلم بأنها تجربة على قدر كبير من الأهمية، لأنهم يمثلون المغرب بخلاف المباريات المحلية، وأيضا لخصوصية المنافس ولموقع الفريق في مجموعته وحاجته لانتصار يصحح أوضاعه.

وأضاف “التدريبات مرت في أفضل ظروف ممكنة، نحن مستعدون ونحترم المنافس الذي وقع على بداية قوية؛ لكن عزمنا أكيد للفوز وتعزيز فرصنا من جديد وثقتي كبيرة في هذه المجموعة، لتظهر رد فعل قوي تعكس به قوة شخصيتها”.

وفي الجهة المقابلة، يطمح شبيبة القبائل إلى العودة للجزائر بالنقاط الثلاث، لتأكيد صدارته وبدايته القوية التي تجلت في الفوز على القطن الكاميروني بهدف نظيف، وتعادله إيجابا بهدفين لمثلهما أمام نابسا ستارز الزامبي.

وعلاقة بالموضوع، أكد دينيس لافاني، مدرب شبيبة القبائل، أن تحضيرات فريقه تحسبا لمباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، ضد نهضة بركان، هذا الأحد، تسير في ظروف جيدة.

وأضاف: “صحيح أننا نعاني من كثافة الرزنامة في الآونة الأخيرة، خصوصا بعد خوضنا مباريات الكونفيدرالية، واللقاءات المتأخرة في البطولة المحترفة، لكننا عازمون على التحضير جيدا لمواجهة نهضة بركان”.

وأردف “نعلم أن المباراة ليست مصيرية، وسنخرج منها بأفضل نتيجة ممكنة، ولهذا سنحاول دراسة طريقة لعب المنافس، وتحديد نقاط ضعفه وقوته، لوضع خطة مناسبة لمباغتته في عقر دياره”.