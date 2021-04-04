شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات الاحتلال تعتقل 140طفلًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال تقرير فلسطيني: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال نحو (140) طفلًا تقل أعمارهم عن (18) عامًا، بينهم أسيران فتيان رهن الاعتقال الإداري وهما: أمل نخلة من رام الله، وفيصل العروج من بيت لحم.

وأوضح نادي الأسير في تقرير صدر عنه اليوم -بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني- أن الأسرى الأطفال يقبعون في ثلاثة سجون مركزية وهي: (عوفر، ومجدو، والدامون).

وأشار تقرير صادر عن نادي الأسير الفلسطيني -منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر مارس 2021- إلى اعتقال سلطات الاحتلال نحو (230) طفلًا غالبيتهم من القدس، وتُعد عمليات اعتقال الأطفال في القدس من أخطر القضايا التي تواجه المقدسيين، جرّاء عمليات الاستهداف الممنهجة والمتكررة للأطفال، التي غالبًا ما يتم الإفراج عنهم إما بكفالات، أو بتحويلهم إلى "الحبس المنزلي"، وحاول الاحتلال على مدار السنوات القليلة الماضية تحويل منازل عائلات الأطفال في القدس إلى "سجن"، وتركت هذه القضية تحديات كبيرة على صعيد العلاقة بين الأطفال وعائلاتهم، وعلى مستوى المجتمع في القدس.