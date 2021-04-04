شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف قاعدة جوية عراقية بصاروخي كاتيوشا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعرضت قاعدة "بلد" الجوية بمحافظة صلاح الدين العراقية اليوم إلى استهداف بصاروخي كاتيوشا.

وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان صحفي بسقوط صاروخي كاتيوشا في تمام الساعة 12:15 من ظهر اليوم في السياج الخارجي لقاعدة "بلد" الجوية من دون وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وأشارت إلى أن الصاروخين -اللذين استهدفا القاعدة المذكورة التي تضم أسرابا من الطائرات المقاتلة العراقية- أُطلِقا من منطقة الدوجمة ضمن قاطع عمليات محافظة ديالي.