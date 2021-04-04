ميانمار.. "بيض القيامة" يدعو لإنهاء الانقلاب العسكري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ابتكر معارضو الحكم العسكري في ميانمار طريقة جديد للتعبير عن رفضهم لانقلاب أوائل فبراير بالكتابة على بيض عيد القيامة.

وخرج المتظاهرون، الأحد، إلى الشوارع للتنديد بالانقلاب ضد زعمية البلاد أونج سان سو تشي، بالكتابة رسائل احتجاجية على بيض عيد القيامة.



قوات الأمن من جانبها، واجهت المتظاهرين بالرصاص الحي مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص بحسب مصادر إعلامية.

وفي أحدث مظاهر التحدي العفوية، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور لبيض، ‬‬‬كُتبت عليه رسائل مثل "يجب أن ننتصر" و"ثورة الربيع" و"ارحل يا إم.إيه.إتش" في إشارة إلى الحروف الأولى من اسم مين أونج هلاينج رئيس المجلس العسكري، فيما لا يحتفل الكثيرون في ميانمار ذات الأغلبية البوذية بعيد القيامة.





وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين إن عدد القتلى بلغ 557 قتيلا حتى ساعة متأخرة من مساء السبت.

وأشار موقع إيراوادي الإخباري إلى أن رجلين قتلا في العاصمة نايبيداو عندما أطلقت الشرطة النار على متظاهرين على دراجات نارية، فيما قالت خدمة ميانمار ناو الإخبارية إن رجلا قتل في بلدة بهامو الشمالية.

أعلنت جمعيات حقوقية في ميانمار أن عدد قتلى احتجاجات انقلاب فبراير/شباط بلغ 550 شخصا من بينهم 46 طفلا منذ الإطاحة بزعيمة البلاد.

والسبت، قالت الجمعية إن قوات الأمن قتلت 550 شخصا من بينهم 46 طفلا منذ أن أطاح الجيش بحكومة منتخبة بزعامة أونج سان سو تشي في أول فبراير، مشيرة إلى سقوط قتيلين الجمعة.





وأشارت وسائل إعلام رسمية إلى أن السلطات أصدرت أوامر باعتقال 18 من مشاهير قطاع الأعمال من بينهم شخصيات مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي وصحفيان، الجمعة، بموجب قانون ضد المواد التي تحض أفراد القوات المسلحة على العصيان أو إهمال واجبهم.

وشرع المجلس العسكري الحاكم في ميانمار في إنهاء المعارضة من خلال العالم الافتراضي عبر حجب الإنترنت وإصدار أوامر باعتقال المنتقدين على الإنترنت بعد أن أصبحت التجمعات الكبيرة نادرة في مواجهة القمع المستمر من قبل قوات الأمن.