شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون الأقصى وزوارق الاحتلال تستهدف صيادي غزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اقتحم مئات المستوطنين اليهود اليوم (الأحد) المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 242 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدّوا طقوسا تلمودية.

من جهة أخرى، استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي اليوم مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة بأن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت الرصاص وفتحت خراطيم المياه على مراكب الصيادين، وهي على بعد 3 أميال بحرية قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وألحقت أضرارا بمركب صيد دون أن يبلّغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين الذين اضطروا للخروج من البحر.