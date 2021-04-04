شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف خمس نساء في فرنسا بتهم متعلقة بالإرهاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

أوقفت السلطات الفرنسية في بيزييه جنوب البلاد، خمس نساء، إحداهن يشتبه في تخطيطها لأعمال عنف، وفق ما أفادت به مصادر قريبة من الملف.

وأجرت التوقيفات المديرية العامة للأمن الداخلي بناء على معلومات عن تخطيط لأعمال عنف، وفق ما كشفه مصدر قريب من التحقيق شدد على أن الاعتقالات لا تزال في بداياتها، وأن طبيعة العمل الذي كان يخطط له لم تتّضح بعد.

وفتحت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب تحقيقاً أولياً بتهمة «تشكيل عصابة إرهابية»، وأفاد مصدر قضائي بأن إحدى الموقوفات يشتبه في أنها كانت تخطط لارتكاب أعمال عنف، أما الباقيات، وهن أم الموقوفة المستهدفة بالعملية وشقيقاتها الثلاث، بينهم قاصرة، فقد تم توقيفهن لتواجدهن في المنزل، وفق المصدر.

وخلال عملية التوقيف عثر الشرطيون على سيف، وفق مصدر قريب من التحقيق كشف أن عمليات التفتيش مستمرة، وقال المصدر إن المخطط كان يستهدف على ما يبدو كنائس في مونبلييه (جنوب).

وبحسب صحيفة «لوبوان» الفرنسية، فقد جرت التوقيفات في «حي ديفيز الشعبي» جنوبي بيزييه، ونقلت الصحيفة الأسبوعية عن مصدر محلي قوله إن النساء الموقوفات «يعرف عنهن تطرفّهن، وعن بعضهن مشاهدتهن فيديوهات» تنظيم «داعش» الإرهابي.

ورغم أن الغالبية العظمى من العمليات الإرهابية ينفّذها رجال، فقد سبق أن دينت نساء بتنفيذ عمليات كتلك في فرنسا، ففي العام 2019 قضت محكمة فرنسية بسجن المتهمتين الرئيسيتين في خلية جإرهابية نسائية، أورنيلا غيليغمان وإيناس مدني 25 و30 عاماً، بعد إدانتهما بمحاولة تفجير سيارة أمام كاتدرائية نوتردام في باريس في سبتمبر/أيلول 2016.

ومن المقرر بدء جلسات استئناف الحكم في باريس في أيار/ مايو المقبل.