شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي ينتزع بلدتين من «الشباب» الإرهابية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش الصومالي، الأحد، تحرير بلدتين من حركة الشباب الإرهابية عقب عمليات عسكرية بمحافظة غلغدود وسط البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا) فإن قوات الجيش اجتاحت معاقل كانت تسيطر عليها حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة بولاية غلمدغ.

وأضافت أن «القوات دمرت مخابئ لمسلحي حركة الشباب، بما في ذلك بلدتا سينادقو ولبي دولي الواقعتان جنوبي عاصمة ولاية غلمدغ طوسمريب، والتي كانت تستخدم كنقطة انطلاق للخروقات الأمنية».

وقال قائد الكتيبة ال15 في الجيش الصومالي الجنرال مسعود محمد ورسمي، إن «القوات لا تزال مستمرة في تعقب المسلحين الذين تم طردهم من المنطقة».

وتابع المسؤول العسكري الذي قاد العملية «سيتم القضاء على عناصر الشباب الإرهابية الموجودة في المنطقة بالكامل الذين ما زالوا يحاولون الاختباء في محيط المناطق المحررة».

سلسلة من الهزائم منيت بها حركة الشباب الإرهابية، بعد نحو شهرين من إعلان ولاية غلمدغ حملة عسكرية ضدها بالتعاون بين القوات المحلية والفيدرالية.