شكرا لقرائتكم خبر عن نيوكاسل يحرم توتنهام من العودة للمربع الذهبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيوكاسل - رويترز

أهدر توتنهام هوتسبير فرصة التقدم إلى المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما انتزع نيوكاسل يونايتد التعادل 2-2 في ملعب سانت جيمس بارك، الأحد.

وتقدم نيوكاسل قبل مرور نصف ساعة من البداية، حيث انتزع الكرة بعد ضغط متقدم ومرر شون لونجستاف الكرة إلى جويلينتون الذي سدد بسهولة من مدى قريب داخل المرمى.

لكن تقدم أصحاب الأرض لم يستمر سوى 90 ثانية، حيث تلقى هاري كين تمريرة من جيوفاني لوسيلسو واستغل ارتباكاً دفاعياً وأدرك التعادل.

وأضاف كين الهدف الثاني بعد أربع دقائق، حيث أفلت من الرقابة الفردية، وتلقى تمريرة تانجي ندومبلي في الجانب الأيمن وسدد كرة قوية بعيدة عن الحارس مارتن دوبرافكا.

وأخذ نيوكاسل زمام المبادرة في الشوط الثاني وحاول إدراك التعادل، حتى حقق ما أراده قرب النهاية عن طريق جو ويلوك، المعار من أرسنال، بعدما تابع إخفاق دفاع توتنهام في تشتيت ضربة رأس من جويلينتون.

وبقي توتنهام خامساً برصيد 49 نقطة، وبفارق نقطتين عن تشيلسي رابع الترتيب، لكنه قد يتأخر خلف وست هام يونايتد الذي سيواجه ولفرهامبتون واندرارز، يوم الاثنين.