شكرا لقرائتكم خبر عن هايتي.. اختطاف قس على الهواء مباشرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي – محمد الدسوقي

في حادث غريب بجمهورية هايتي وقع يوم الجمعة الماضي، قام مسلحون مجهولون باختطاف قس و3 آخرين خلال مراسم كنسية كانت تُبث مباشرة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"يوتيوب"، بحسب ما ذكرت صحيفة "يو إس نيوز".

وبثت الصحيفة لقطات مصورة لرجل يحمل بندقية يقتاد اثنين من أفراد الكورال أثناء غناء ترانيم داخل كنيسة في ديكيني في ضواحي بورت أو برنس عاصمة هايتي.

وأوضحت نقلاً عن شهود عيان أن ما بين ثمانية وعشرة مسلحين وصلوا في مركبتين واختطفوا القس وثلاثة آخرين من بينهم عازف بيانو.

وشهدت هايتي أعمال عنف متصاعدة في السنوات الأخيرة، لا سيما حوادث الخطف من أجل الحصول على فدية، والتي أصابت الاقتصاد والمجتمع في هايتي بالشلل.