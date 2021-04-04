شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكية الشارقة تحتفل بمرور 20 عاماً على تخريج أول دفعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

احتفل نحو 700 من خريجي الجامعة الأمريكية في الشارقة، من جميع أنحاء العالم، بمرور 20 عاماً على تخريج الدفعة الأولى من طلبة الجامعة في حفل افتراضي، مساء أمس السبت.

تضمن الحفل مجموعة من الأنشطة والفعاليات، وجلسات للتواصل بين الخريجين، ولقاء مع عمداء الكليات الأربع وتعريف بمجلس رابطة خريجي الجامعة الأمريكية في الشارقة. كما تضمن عروضاً ملهمة من خريجين تحدثوا عن تجاربهم ومغامراتهم، مثل تيما ديريان، وهي أول لبنانية وأصغر عربية تتسلق جبل إيفرست، وباسل الحاج، «يوتيوبر» ومدون طعام ومستكشف للأكل حول العالم، وإبراهيم المدفع، مهندس رئيس لبرنامج طيران مسبار الأمل، وإيبا مسعود وسيد أحمد، مؤسسَي شركة «تارا. إي آي» وقصة دخولهما إلى وادي السيليكون، وزين المصري، رئيسة قسم تسويق السمعة والعلامات التجارية في شركة «جوجل» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وشارك في الحفل خريجون قدموا عروضاً غنائية مثل الخريجة سوسن البهيتي، أول مغنية أوبرا «سوبرانو» سعودية، وإيبي في كيه، وهو مغن ومؤلف كلمات أغاني.

كما دعت رابطة خريجي الجامعة الأمريكية في الشارقة الخريجين مثل كل عام، إلى ترشيح زملائهم ليتم إدراج أسمائهم على جدار الشهرة لإنجازاتهم المهنية الهامة ومساهماتهم في الجامعة، فتم إدراج اماء خالد النقبي (هندسة كيميائية، دفعة ربيع 2020)، ومروة قعبور (إدارة نظم المعلومات، دفعة ربيع 2011)، ومينيونج شانج (إدارة أعمال، دفعة خريف 2016)، وتالا النونو (تصميم داخلي، دفعة خريف 2011)، وإيمان أستادي (هندسة كيميائية، دفعة خريف 2011).