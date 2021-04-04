شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية ألعاب القوى تقرر إجراء الانتخابات في أغسطس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

قررت الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى في اجتماعها العادي الذي عقد في الخامسة من مساء الأحد عبر تطبيق«زووم» إجراء انتخابات تشكيل مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2020- 2024 في أغسطس / آب المقبل، على أن تتم تسمية رئيسي لجنتي الانتخابات والطعون في وقت لاحق للشروع في إجراءات الانتخابات.

صرح بذلك ل«الخليج الرياضي» صالح محمد حسن الأمين العام للاتحاد الذي ترأس اجتماع العمومية، بحضور عبدالله محيوه ممثل الهيئة العامة للرياضة، وأشار رئيس جلسة العمومية إلى أن الاجتماع صح انعقاده بحضور ثلث النصاب ( 7 أعضاء من أصل 21 عضواً )، مؤكداً صحة الانعقاد بناء على النظام الأساسي للاتحاد، واللائحة الاسترشادية للهيئة العامة للرياضة، كاشفاً عن أن الجمعية العمومية شكلت لجنتين؛ الأولى تختص بالانتخابات؛ والثانية للذهاب إلى الهيئة ومقابلة مسؤوليها بشأن إعادة صرف مخصصات للاتحاد والتي تقدر بمبلغ مليونين و460 ألف درهم مستحقة للاتحاد من مخصصاته عن عامي 2019 و2020.

ويذكر أن الاجتماع كان من المقرر عقده الأربعاء الماضي وتأجل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد ( نصف + 1 ).