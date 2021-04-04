شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة البرلمانية المشتركة بالشيوخ تناقش قانون "القومى للسكان" بحضور وزيرة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدء منذ قليل، اجتماع اللجنة المشتركة من لجان حقوق الإنسان، الصحة والسكان، الشئون المالية، لنظر مشروع قانون مقدم من النائبة رشا عبد الفتاح رمضان، وعدد من أعضاء المجلس بإنشاء المجلس القومي للسكان والتنمية.

وشارك في اجتماع اللجنة، المُغلق، وزيرة الصحة السكان الدكتورة هالة زايد، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

كما تناقش عدد من اللجان النوعية بالشيوخ، قضايا وملفات هامة، ومنها لجنة الشباب التي وضعت علي جدول أعمالها، مناقشة لوائح الأندية الخاصة، ووضع أفكار مبتكرة للمسابقات الشبابية بمراكز الشباب، فضلا عن مناقشة مشاكل مراكز الشباب، فيما تبحث لجنة الصحة سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، فضلا عن تحسين أوضاع هيئة التمريض والعاملين في قطاع الصحة

وتبحث لجنة الزراعة، خطة الهيئة القومية لسلامة الغذاء بشأن تطوير إنتاج وتطوير وتصنيع وتداول الألبان، أما لجنة الطاقة فتفتح ملف مستقبل الغاز الطبيعى فى مصر فى ظل الاكتشافات الجديدة.

ومن خلال لجنة برلمانية مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الشؤون الدينية ولجنة حقوق الإنسان، يشهد اليوم الأحد مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين، فيما تنظر لجنة مشتركة من لجان : "المالية والاقتصادية ومكتبي لجنتي الشؤون الدينية والصناعة"، مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد.